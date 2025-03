Jan Mulder gaat los over tactische keuzes van Rudi Garcia, direct snoeiharde kritiek op nieuwe bondscoach: "Hij heeft gefaald"

Rudi Garcia zal zich zijn eerste wedstrijd als bondscoach van België anders hebben voorgesteld. In een teleurstellend optreden ging zijn ploeg donderdagavond met 3-1 onderuit tegen Oekraïne. De Franse coach kon zijn stempel nog niet drukken en kreeg na afloop forse kritiek.

Nochtans had Garcia vooraf een goede indruk gemaakt. Zijn duidelijke communicatie werd geapprecieerd en zijn selectie oogde evenwichtig. Met slechts twee trainingsdagen kon hij nog geen grote tactische wijzigingen doorvoeren, maar hij bracht wel een frisse dynamiek mee.

Tijdens de wedstrijd was daar echter weinig van te merken. De Rode Duivels kwamen na een moeizame start wel op voorsprong, maar stortten volledig in na de gelijkmaker van Oekraïne. Het team oogde stuurloos, en het tactische plan leek nergens op.

Analist Jan Mulder spaarde de kersverse bondscoach dan ook niet. “Het was een complete chaos. Oekraïne is geen wereldploeg, maar ze maakten gelijk en gingen er daarna ook over. En er kwam géén reactie. Garcia’s winnaarsmentaliteit? Die mogen we in twijfel trekken. En zijn wissels? Mokio tien minuten voor tijd brengen ... dit is profvoetbal!”, klonk het scherp bij VTM 2.

Het wisselbeleid van Garcia stond na afloop ter discussie. Hij gebruikte na rust al zijn wisselmogelijkheden, maar zonder effect. Vooral de keuzes om Kevin De Bruyne vroegtijdig te wisselen en Jérémy Doku niet te brengen, riepen vragen op.

Mulder vond dan ook dat Doku had moeten invallen. “Hij brengt vuur, maar de trainer was aan het slapen", sneerde de Nederlander. Ook de ongelukkig spelende Koni De Winter had volgens hem veel sneller vervangen moeten worden. “Ik wil positief blijven, maar dat lukt hier niet. Dit moeten we keihard analyseren: deze trainer heeft gefaald.”