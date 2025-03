Maakt Domenico Tedesco zich klaar voor comeback? Ex-bondscoach van België wordt genoemd bij Europese topclub in crisis

Domenico Tedesco zit nog steeds zonder club sinds zijn ontslag bij de Rode Duivels. Maar dat zou binnenkort kunnen veranderen.

Sinds zijn vertrek bij de Rode Duivels blijft Domenico Tedesco erg rustig. Zijn zeldzame verschijningen in de media gebruikt hij alleen om zijn mening te uiten over een speler of een team, in een rol als analist. Niet om zijn persoonlijke situatie aan te snijden.

Toch weten we dat onze voormalige bondscoach snel een nieuwe uitdaging had kunnen aangaan door de positie van Nuri Sahin bij Borussia Dortmund over te nemen, maar hij heeft dit voorstel afgewezen uit respect voor zijn voormalige club Schalke 04, de regionale rivaal van Borussia, waarmee hij nog steeds een goede relatie onderhoudt.

Een andere mogelijkheid zou zich nu presenteren, deze keer in Italië. De piste leidt naar Juventus, waar gefluisterd wordt dat Thiago Motta zou kunnen worden ontslagen bij een slecht resultaat tegen Genoa na de hervatting. Het team leed onlangs twee nederlagen met 3-0 (tegen Fiorentina) en 0-4 (tegen Atalanta).

Domenico Tedesco straks bij Juventus?

Tuttosport maakt er vandaag een hoofdpunt van: de Italianen hebben de markt al verkend. Twee opties liggen op tafel voor een kortetermijnoplossing, namelijk het overnemen van het team tot het einde van het seizoen. De Italiaanse media noemen Tedesco als een mogelijke optie, net als Igor Tudor.

Geboren in Italië, vetrok Domenico Tedesco op jonge leeftijd naar Duitsland met zijn ouders en heeft nog nooit gecoacht in de Serie A. Zal hij terugkeren naar zijn roots om zijn trainerscarrière weer nieuw leven in te blazen?