Meteen wordt al opvallende beslissing genomen na nederlaag tegen Oekraïne

De Rode Duivels zijn al terug in België na de nederlaag tegen Oekraïne. Het enige doel nu is voorbereiden op zondag, want dan wordt alles beslist in Genk.

Rudi Garcia kon echt geen indruk maken bij zijn debuut als bondscoach van België. De Rode Duivels gingen met 3-1 de boot in tegen Oekraïne. Een héél slecht resultaat met oog op het behoud in de League A van de Nations League. Zondag wordt alles beslist in Genk wanneer de terugwedstrijd volgt. Alles moet nu in het teken staan van die wedstrijd. Ondertussen is de nationale ploeg al terug geland in België. Het Laatste Nieuws meldt dat er naar Luik werd gevlogen en niet naar Brussel. Dat is verrassend: de selectie trekt dus meteen naar Genk, waar het de komende dagen verblijft, en niet naar het Basecamp. Ze krijgen ook geen vrije dag. Er wordt nog twee keer getraind. Op vrijdag en dan zaterdag na de persconferentie, die om 19u zal doorgaan. Rudi Garcia zal dan samen met een speler de pers te woord staan.





