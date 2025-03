Ook B-elftal Beerschot in de problemen... En het zorgt dan ook nog eens voor grote problemen: verdwijnt het team?

Beerschot B zit in zwaar weer. Met nog vijf wedstrijden te gaan, waaronder een cruciale tegen Sint-Denijs, bedraagt de achterstand op de veilige plaatsen in Derde Amateur zes punten. De vraag is of dat de belofteploeg na drie seizoenen uit de nationale reeksen verdwijnt.

De overwinning tegen rode lantaarn Avanti Stekene gaf even hoop, maar veranderde weinig aan de situatie. Ook concurrenten Wielsbeke en Sint-Denijs wonnen, waardoor de kloof blijft. De tijd dringt, want als Beerschot B degradeert, houdt het team op te bestaan – belofteploegen mogen niet naar de provinciale reeksen zakken. Die situatie heeft wel gevolgen voor de Antwerpse provinciale competities. Door het verdwijnen van Beerschot B komt er een extra promovendus in tweede, derde en vierde provinciale. Voor die clubs is dat goed nieuws. Binnen de club zelf maken ze zich niet te druk. “Als we verdwijnen uit de nationale reeksen, spelen we gewoon opnieuw in de beloftereeks", zegt coach Schrauwen in GvA. “Qua jeugdwerking verandert er weinig, we keren gewoon terug naar een andere competitie.” Een andere vraag is of er een nieuwe U23-ploeg in de nationale reeksen zal komen. Clubs als KMSK Deinze en KV Oostende toonden eerder interesse, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat er een nieuwe ploeg zal instappen. Uit navraag bij Vlaamse profclubs zonder U23-team blijkt dat niemand interesse heeft om een nieuwe ploeg op te starten. Daardoor blijft het slot van Beerschot B voorlopig open, tenzij een andere club alsnog de sprong waagt.