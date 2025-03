Zit het huwelijk STVV-Lamkel Zé er al op? Kameroener haalt uit met een nieuwe frats op sociale media

Zit het Limburgs verhaal van Didier Lamkel Zé bij STVV er na nog geen zes maanden alweer op? Op sociale media hintte de Kameroense aanvaller op een vertrek door zichzelf met enkele emoji's, die op een vertrek hinten, te posten. De post is ondertussen al offline gehaald.

Eerder vandaag was al bekend dat STVV op stage vertrok zonder Lamkel Zé. Dat zou kunnen hinten naar een eventueel vertrek van de linksbuiten.

Volgens trainer Felice Mazzu was dit louter omdat de Kameroener niet fit was en hij enkel spelers mee wilde die 100% waren. De vraag is hoe hard de Italiaan nog op Lamkel Zé rekent voor de komende degradatiestrijd.

Emoji's

Ondertussen heeft Lamkel Zé dus ook al gehint op een eventueel vertrek bij de Limburgers, dat vertelt Het Nieuwsblad. Op zijn verhaal op Instagram postte hij zichzelf en drie emoji's: een wereldbol, een voetbal en een zandloper.

Emoji's die weleens op een verhaal zouden kunnen hinten. De Kameroener zal ongetwijfeld hebben gemerkt dat dit voor wat commotie zorgde en besloot de post offline te halen.

Vier doelpunten

Tot dit moment leek de combinatie STVV-Lamkel Zé wel te werken. De Kameroener zat in 9 wedstrijden aan vier doelpunten, en dat in een meer centrale rol, iets waar hij niet echt aan gewend is.

Maar nu lijkt het huwelijk op de klippen te lopen en lijkt Lamkel Zé dankzij een zoveelste frats wederom te moeten vertrekken bij zijn club.