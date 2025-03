Kevin De Bruyne verrast iedereen met uitspraak over Nations League B tegen de mindere landen

De Rode Duivels moeten zondag tegen Oekraïne een 3-1 achterstand uit de heenwedstrijd goedmaken. Kevin De Bruyne, die zich altijd thuis voelt in Genk, kijkt uit naar de terugwedstrijd tegen Oekraïne. Toch heeft hij ook iets opvallend weten te melden.

In de persconferentie vlak voor de wedstrijd tegen Oekraïne blikte Kevin De Bruyne nog even terug op de wedstrijd van donderdag. "Ik vond dat we het eerste uur goed deden, maar daarna maakten we een paar fouten die meteen werden afgestraft."

Belangrijke wedstrijd op komst

"Oekraïne was niet beter dan ons, maar we hebben zelf de fouten gemaakt. Het was altijd afgesproken dat ik na 70 minuten zou worden gewisseld, ook omdat ik op scherp stond voor een gele kaart."

Voor de terugwedstrijd van morgen is de middenvelder van Manchester City duidelijk. "De mentaliteit is voor mij niet het probleem. Het ontbrak ons een beetje aan vertrouwen, maar we weten wat we morgen moeten doen."

Divisie B geen probleem?

En wat als het dan toch nog verkeerd zou lopen? "Je kunt de dingen ook op een andere manier bekijken", verbaasde hij vriend en vijand.

"Natuurlijk geef je de voorkeur aan winnen om vertrouwen te winnen, maar als dat betekent dat je in divisie A blijft en veel wedstrijden verliest, zou het misschien beter zijn om in divisie B te spelen."