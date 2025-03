Imke Courtois ziet het met lede ogen aan bij Rode Duivels: "Het blijft een immens probleem"

De Rode Duivels staan voor een zware opdracht op zondagavond. In Genk moeten ze een achterstand van twee doelpunten ophalen tegen Oekraïne of ze zakken naar de B-divisie van de Nations League.

De 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd in Murcia is voor velen zwaar en pijnlijk aangekomen. Achteraf werd gesproken over onder meer te weinig rust aan de bal en een mentaal probleem.

Grote problemen in Murcia

Rest de vraag of je zoiets op drie dagen extra kan oplossen en hoe Rudi Garcia zijn ploeg zal opstellen in de terugwedstrijd tegen Oekraïne. Zeker centraal achterin moet er wel iets veranderen, lijkt het.

Koni De Winter ging helemaal ten onder in Murcia naast Mechele. "De defensie blijft een immens probleem", besefte ook Imke Courtois in haar analyse voor De Zondag.

Wie centraal achterin?

"Debast een rijtje hoger leek eerder een plan B. Een fitte Onana of Lavia lijken me daar meer aangewezen. Ik zou er in ieder geval geen probleem mee hebben als Garcia een nieuw centraal duo zou uitproberen."

"Maar wie dan naast Arthur Theate?", weet ze het zelf ook niet met zekerheid te zeggen. Dat de bondscoach zelf opperde dat er wissels zullen gebeuren en er misschien tot zeven andere spelers opgesteld zullen worden is ook vrij tekenend.