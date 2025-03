Dit betekent het vingertje van Romelu Lukaku naar Hans Vanaken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels pakten een broodnodige overwinning tegen Oekraïne. Eindelijk kon de nationale ploeg nog eens winnen.

De Rode Duivels blijven in de A-groep van de Nations League. De 3-1-nederlaag uit de heenwedstrijd werd met een 3-0-zege in Genk uitgeveegd.

“Dit was de referentiewedstrijd waar we al een tijdje op aan het wachten waren”, begint Justien Odeurs aan haar analyse in Het Belang van Limburg. Ze deelt meteen ook een steekje uit naar Thibaut Courtois.

“Een goede collectieve prestatie, zonder meer. Met een keeper die er stond als het moest, een solide verdediging die bijna niets weggaf, de ontdekking van een nieuwe driehoek op het middenveld en de onvermijdelijke Lukaku natuurlijk.”

Romelu Lukaku scoorde twee keer voor de Rode Duivels. Een avond die eerst op een fiasco leek uit te draaien voor de spits, werd uiteindelijk een groot succes. Hans Vanaken zorgde met een geweldige assist voor de 3-0.

“Dat vingertje van Lukaku richting Vanaken na die goal was ook veelzeggend. Alsof hij wilde zeggen: ‘Jij moet altijd spelen’. Wees maar zeker dat Rudi Garcia dat ook beseft. Dit was Vanaken zijn visitekaartje”, klinkt het.