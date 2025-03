Met pluimen op zijn hoed? KVM kijkt naar Europe Play-offs op de Vanderbiest-wijze: "Al zes jaar achtste" en "Kan moeilijk thuisblijven"

Na de interlandbreak kan er vooruit gekeken worden naar het begin van de play-offs. KV Mechelen doet dat toch met een iets andere insteek dan vorige seizoenen. Malinwa wil er wel het beste van maken, zonder te gefixeerd te zijn op het eventueel winnen van de Europe Play-offs.

Laten we niet vergeten dat KV Mechelen pas op het einde van de competitie zekerheid heeft verworven over de Europe Play-offs. "Het is niet de bedoeling dat ik al die pluimen om mijn hoed ga steken omdat we 6 op 6 gepakt hebben", zegt interim-coach Fred Vanderbiest hierover. "In 2024 waren we onder Besnik Hasi één van de beste ploegen van België."

In vorige seizoenen haalde KV vaak net niet de Champion's Play-offs, waarna dan met veel ambitie de Europe Play-offs werd aangevat. Het zijn verklaringen van Vanderbiest die erop wijzen dat er nu toch in de eerste plaats gedacht wordt aan het spelniveau. "Het is typisch Mechelen dat we beginnen dromen als we een beetje resultaten halen. We zijn al zes jaar achtste", beweert Vanderbiest met enige zin voor overdrijving.

Vanderbiest verwacht open play-offs

Het is wel zo dat KV Mechelen de laatste jaren meestal zevende of achtste geëindigd is in de competitie. "Als je uit bij Cercle, Beerschot, Sint-Truiden en Westerlo niet wint, wat moet je dan in de Champions' Play-offs of Europees voetbal gaan zoeken? Het zullen misschien een iets meer open play-offs worden. Het verschil tussen de eerste en Dender is niet onoverbrugbaar. Na één match kan de situatie helemaal anders zijn."

Dat kan ervoor zorgen dat het boeiende play-offs worden. "Het wordt leuk, want er is geen favoriet en de ploegen zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Of ik ernaar uitkijk om de ploeg voor een langere periode te coachen? Pff, Ik ben in dienst van de club. Als ik moet verder doen, doe ik verder. Ik kan moeilijk thuisblijven, hé", grapt Vanderbiest op zijn eigen gekende wijze.

KV Mechelen denkt niet enkel aan resultaat

Bij Daam Foulon is wel grotendeels hetzelfde geluid te horen. "We moeten niet alleen naar de resultaten kijken, hoewel die ook belangrijk zijn. We moeten er gewoon nog tien matchen vol voor gaan en ervoor zorgen dat we zo lang mogelijk voor iets kunnen spelen. Of dat voor de eerste plek is of niet. We zien na acht of negen wedstrijden wel waar we staan."

Foulon trekt na de play-offs samen met Geoffry Hairemans naar Antwerp. Die laatste is nog één van de meest ambitieuze stemmen aan Mechelse zijde met het oog op de Europe Play-offs. "Waarom zouden we er niet voor gaan? We staan er goed voor, alles staat kort bijeen. We gaan ons best doen", belooft hij.