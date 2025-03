Rode Duivel maakte indruk op Frank Boeckx en Marc Degryse: "Hij heeft zijn kans gegrepen"

De Rode Duivels speelden zondagavond een geweldige wedstrijd tegen Oekraïne. Het is lang geleden dat we nog eens zo konden genieten van de nationale ploeg.

Domenico Tedesco bracht maar weinig vreugde als bondscoach met het slechte EK en de nog slechtere Nations League. Ook het debuut van Rudi Garcia was weinig geruststellend.

Donderdag verloren de Rode Duivels met 3-1 van Oekraïne in Spanje. Maar de Franse bondscoach heeft zijn troepen op knappe wijze klaar kunnen stomen voor de remontada van zondag.

Er blonken ook enkele verrassende namen uit. Zo deed Nicolas Rasking het bijvoorbeeld fantastisch op het middenveld, achter Kevin De Bruyne en Hans Vanaken. Ook Marc Degryse was onder de indruk.

"Zo'n situatie geeft kansen aan andere jongens. Er is veel concurrentie op zijn positie, Lavia heb je bijvoorbeeld ook nog. Maar Raskin heeft zijn kans gewoon gegrepen. Zo simpel is het, zo simpel kan voetbal zijn", zei hij volgens Het Laatste Nieuws.

Frank Boeckx zag ook dat het goed was. "Raskin zo in de basis droppen, dat bleek goed mee te vallen. Hij pakte na vijf minuten geel, en moest dus nog 85 minuten opletten. Hij bleef toch gretig in de duels en zorgde voor recuperaties. Aan de bal was hij ook goed."