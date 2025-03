Burgemeester Brussel heeft stevige boodschap voor Mannaert & co

De Rode Duivels speelden tegen Oekraïne voor de gelegenheid een keertje in Genk. Normaal gezien is het Koning Boudewijnstadion de uitvalsbasis nummer één voor de Belgen, maar dat is nu toch enigszins anders.

En als het van de Rode Duivels en de sterke mannen afhangt? Dan zou de Ronde van België nog wat langer mogen duren en over nog meer stadions lopen.

Manu Leroy heeft duidelijk doel

In juni gaan we volgens Het Belang van Limburg wél spelen in het Koning Boudewijnstadion. Maar wat er de rest van 2025 zal gebeuren? Dat is nog niet duidelijk.

Manu Leroy, directeur marketing en communicatie bij de Belgische voetbalbond, heeft een duidelijk plan klaar. "Het liefst spelen we elk van die thuiswedstrijden in een verschillend stadion. Momenteel lopen de gesprekken."

Burgemeester Brussel is boos

De nieuwe campagne L'union fait la force lijkt op die manier zijn gevolgen te hebben. Niet iedereen is daar even opgetogen over. Te beginnen met Philippe Close, de burgemeester van Brussel.

“Als de Belgische bond niet langer in het Koning Boudewijnstadion wil spelen, zouden we dat graag tijdig vernemen", is de boodschap duidelijk in Het Laatste Nieuws. "De vraag is wat de voetbalbond wil. Een stad alleen kan dit stadion niet renoveren."