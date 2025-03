Econoom en professor Stijn Baert heeft iets te zeggen over nieuw competitieformat: "Dat zie je toch?"

In het seizoen 2026-2027 komt er in de Jupiler Pro League opnieuw een competitieformat met enkel een reguliere competitie tussen 18 ploegen. Dat is een terugkeer naar het aloude model.

Er is de laatste weken heel wat te zeggen over het competitieformat in de Belgische competitie. Vanaf het jaar 2026-2027 gaan we opnieuw naar een competitie met achttien ploegen en zonder play-offs. En dus heeft iedereen daar wel wat over te zeggen.

Stap achteruit?

Er waren voorstanders van de play-offs en er waren tegenstanders. Alle analisten zijn blij dat er minder wedstrijden zullen moeten worden afgewerkt, maar er zijn toch ook duidelijk de nodige problemen.

“Elke sporteconoom zal zeggen dat er geen plaats is voor zoveel profclubs in ons land en dat zeggen ze ook al jaren. Terug naar achttien is daar helemaal tegen ingaan”, klonk het eerder al bij Gert Verheyen in Extra Time.

Product minder aantrekkelijk

Professor arbeidseconomie Stijn Baert van de UGent is zeer duidelijk in De Tafel van Gert: “Ik vind het een achteruitgang. Het drama van het einde van de laatste tien speeldagen is iets heel mooi. De sterke ploegen tegen elkaar, dat gaf iets extra.”

“Je verkoopt ook een product natuurlijk. De tien laatste wedstrijden neem je weg én er komen twee extra ploegen bij zoals Patro Eisden of La Louvière. Dan zie je toch dat je product minder aantrekkelijk wordt?”