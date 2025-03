KRC Genk haalt de grote kanonnen boven voor de titelrace: Courtois, Trossard, zelfs Brecel geven extra boost

KRC Genk, momenteel leider in de Jupiler Pro League, heeft zijn zinnen gezet op het behalen van een vijfde landstitel in de clubgeschiedenis.

In de aanloop naar de Champions' play-offs heeft de Limburgse club dinsdag een nieuwe campagne gelanceerd, genaamd ‘Strive for Five’. Voor deze ambitieuze campagne krijgt Genk steun van ex-spelers en Rode Duivels Thibaut Courtois (Real Madrid) en Leandro Trossard (Arsenal).

De club wil niet alleen op het veld, maar ook in de regio de kracht van samenhorigheid voelen. De campagne wordt gepromoot met een video waarin kapitein Bryan Heynen de hoofdrol speelt.

In de video wordt hij vergezeld door iconen als Thibaut Courtois, die in 2011 kampioen werd, en Leandro Trossard, die in 2019 de titel veroverde. Ook Branko Strupar (1999) en Koen Daerden (2002), beide van grote betekenis voor de club in eerdere jaren, zijn te zien. Samen met Heynen tellen zij af naar de vijfde titel.

"De ambitie in Limburg is helder: met de steun van onze fans, als één familie, strijden we voor die vijfde landstitel", aldus KRC Genk in een verklaring.

Ter ondersteuning van de campagne heeft de club de hulp ingeroepen van ongeveer vijftig bekende Limburgers, waaronder snookerspeler Luca Brecel, die zich allemaal achter de boodschap van ‘Strive for Five’ scharen en deze verspreiden door de regio.