Opmerkelijk: Japanse overnemers moeten... nul euro betalen voor aandelen Beerschot, al zit er wel een addertje onder het gras

Beerschot staat op het punt een nieuwe eigenaar te krijgen. Een Japanse voetbalgroep wil de club overnemen van United World, het consortium van de Saudische prins Abdullah. Daarmee zou een turbulente periode van zeven jaar ten einde komen.

Volgens de informatie van De Morgen nemen de Japanners alle aandelen over, inclusief de 82 procent van prins Abdullah. Ook de resterende 18 procent van Philippe Verellen en Francis Vrancken ligt op tafel, al zijn zij niet betrokken bij de onderhandelingen. De overnameprijs zou nul euro bedragen, maar de Japanners nemen wel de schulden van 22 miljoen euro op zich.

Wat de nieuwe eigenaars precies van plan zijn met Beerschot, blijft voorlopig onduidelijk. Mogelijk volgen ze het model van hun landgenoten bij Sint-Truiden, maar een andere strategie is niet uitgesloten. Zeker is dat de club bijna zeker degradeert naar de Challenger Pro League en geen eigen stadion heeft, wat de uitdaging extra groot maakt.

De periode onder United World werd gekenmerkt door instabiliteit. De club kende promoties en degradaties, een stoelendans van CEO’s en technisch directeurs, en een groeiende kloof met de supporters. Het vertrek van voorzitter Francis Vrancken na de titel in 2024 was een duidelijk signaal. "Samenwerken met United World is voor mij niet meer mogelijk", stelde hij toen.

Pogingen om de club eerder te verkopen mislukten, wat tot frustratie leidde binnen de club. Financiële problemen stapelden zich op, en intern werd steeds vaker de vraag gesteld waar de club naartoe ging. Een insider beweert zelfs dat de heraanleg van het trainingsveld uit eigen zak werd betaald omdat United World geen investeringen meer deed.

Met de komst van de Japanners kan Beerschot een nieuw hoofdstuk beginnen. De raad van bestuur, momenteel gedomineerd door United World, zal waarschijnlijk grondig hervormd worden. De club staat voor een moeilijke periode in tweede klasse, maar de hoop op een stabielere toekomst groeit.