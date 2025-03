Robin Veldman zegt definitief vaarwel tegen de beloften en is klaar voor het echte werk: "Ik zou niet teleurgesteld zijn als dit niet was doorgegaan, maar..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Robin Veldman heeft een grote stap gezet in zijn carrière. Na zijn tijd bij RSCA Futures en Club NXT, keert de 39-jarige Nederlander terug naar Heerenveen, de club waar hij zelfs ooit begon als stagiair.

Bij de Futures leidde Veldman paars-wit naar de top van 1B. Hij kreeg zelfs lof van voorzitter Wouter Vandenhaute, die hem omschreef als de 'moderne Jean Dockx'.

Na een periode bij Anderlecht volgde een gevoelige overstap naar Club Brugge. Bij Club NXT loodste Veldman de Brugse beloften naar een voorlopige zesde plaats in de Challenger Pro League.

Robin Veldman heeft bij zowel de Futures als Club NXT veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van jonge talenten, iets waar hij bij Heerenveen ook veel waarde aan wil hechten. "Winnen is en blijft het belangrijkste. Ik heb een idee dat redelijk succesvol is geweest de voorbije jaren. Hopelijk lukt dat ook bij Heerenveen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Nu Veldman weg is bij Club NXT neemt Mitch Delcour tijdelijk zijn rol overneemt. Nochtans had de Nederlander het niet erg gevonden moest hij nog wat langer in Brugge blijven.

“Ik had nochtans een heel mooie baan bij Club Brugge. Ik zou niet teleurgesteld zijn als dit niet was doorgegaan, maar dit is privé en sportief een mooie stap", besluit Veldman.