Waarom komen we nu pas tot de conclusie dat Vanaken klikt met De Bruyne? "Dat had altijd al duidelijk moeten zijn" - Interlandloopbaan begint op zijn 32ste

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Je kon er zondag niet naast kijken: Hans Vanaken in een rol achter Kevin De Bruyne, dat werkt. Zeker tegen een ploeg die laag gaat staan. Maar waarom hebben vorige bondscoaches dat dan niet eerder geprobeerd of opgemerkt? Een verhaal van verschil in visie.

Vanaken en de Rode Duivels, dat is een verhaal van hangen en wurgen. Moest de spelmaker van Club Brugge tien jaar eerder geboren zijn, had hij meer dan 100 interlands gehad. Zeker weten. Vanaken kwam echter terecht in de Gouden Generatie en daar lag het middenveld jarenlang vast.

Gouden Generatie-concurrentie

Zo was hij er niet bij op het WK 2018 toen Dembélé, Witsel, Fellaini en De Bruyne op hun hoogtepunt waren. Op het EK 2020 speelde hij welgeteld 1 minuut en in Qatar kwam hij niet van de bank. In totaal speelde Vanaken voor donderdag welgeteld 8 keer samen met Kevin De Bruyne.

Drie keer als invaller en twee keer werd hij gewisseld bij de rust. Om maar te zeggen dat zowel Martinez als Tedesco koele minnaars waren van de drievoudige Gouden Schoen. En nochtans was Vanaken al die tijd top in België. En je had kunnen weten dat het zou klikken met De Bruyne.

De Bruyne kan hoger spelen

Met alle respect voor Orel Mangala, Amadou Onana en Youri Tielemans, maar Vanaken heeft kwaliteiten die meer aansluiten bij wat De Bruyne nodig heeft. Vanaken is enorm balvast, heeft een goeie passing vooruit, kan zelf ook het initiatief nemen en moet ook bij Brugge heel wat 'vuile' meters afleggen.

Vanaken is niet de snelste, maar wel één van de slimsten als het gaat over positionering. Daardoor kan De Bruyne hoger acteren en moet hij niet telkens terugkeren om druk te gaan zetten. Voor donderdag speelden ze 398 minuten samen bij de Duivels, verspreid over 7 (!) jaar.

Afhankelijk van de tegenstander

Dat is veel te weinig om er een goed beeld van te kunnen geven. Na afloop zondag waren zowel KDB als Lukaku lovend over Vanaken. Big Rom brak zelfs een lans om Vanaken meer op het veld te hebben. Het zou de nationale ploeg meer onvoorspelbaar maken als er twee middenvelders een beslissende pass konden geven.

En dan hebben we het nog niet gehad over zijn infiltratievermogen. Dat heeft Vanaken als geen ander en hij kan dus ook opduiken om een doelpunt te maken. Allemaal conclusies die Rudi Garcia ook heeft getrokken. Afhankelijk van de tegenstander zal hij onder de Fransman heel wat meer kansen krijgen. Eigenlijk is zijn interlandloopbaan dus pas op zijn 32ste begonnen...