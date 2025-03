'Club Brugge stuurt Italiaanse topclub met dit bod wandelen, maar ook Engelse én Spaanse interesse in Tzolis is concreet'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Christos Tzolis staat op de verlanglijst van enkele Europese topclubs. Club Brugge stuurde AC Milan al wandelen, maar ondertussen blijft de telefoon rinkelen in het Jan Breydelstadion.

We schreven eerder al dat Club Brugge geen genoegen nam met een bod van vijftien miljoen euro voor Christos Tzolis. Het was AC Milan die de 23-jarige Griek op de verlanglijst had gezet.

Club Brugge betaalde afgelopen zomer slechts 6,5 miljoen euro om Tzolis weg te halen bij Fortuna 95 Düsseldorf. De marktwaarde van de 22-voudig Grieks international wordt door Transfermarkt ondertussen al op achttien miljoen euro geschat.

Héél véél geld op korte termijn

De West-Vlamingen beseffen heel goed dat Tzolis hen op korte termijn héél véél geld kan opbrengen. In het Nederlands: een bod van vijftien miljoen euro is dan ook minstens vijf à tien miljoen euro te laag.

Al blijft het niet bij de Milanese interesse. Fichajes weet dat ook Atlético Madrid zich officieel heeft aangeboden bij Club Brugge. Los Colchoneros volgden de prestaties van Tzolis al langer, maar willen nu ook rond de tafel.

Interesse uit Italië, Spanje én Engeland

Dat geldt ook voor AFC Bournemouth. De Engelse middenmoter wil Tzolis naar de Premier League halen én hem een sportief project voorschotelen. Dévy Rigaux zal komende zomer alvast het nodige werk hebben om Tzolis in Brugge te houden…