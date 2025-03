Te zot voor woorden! Belgische club op speciale manier in leven gehouden: "Spelerslonen bedragen 164 procent van de inkomsten van de club"

211

Sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven) uit zijn bezorgdheid over de financiële situatie van Lommel SK, dat eigendom is van de City Football Group. Het model van deze groep is gebaseerd op het aantrekken van veel spelers die worden ondergebracht in verschillende filialen wereldwijd.

Het idee is om winst te genereren door geld van grote naar kleinere competities te herverdelen, vooral tijdens de transferperiodes. Lommel SK probeert te profiteren van dit systeem. De club lijkt vooral te draaien om de winsten die voortkomen uit het verkoop van spelers. Lagae merkt op dat hoewel Lommel SK investeert in infrastructuur, de focus voornamelijk ligt op het transfermodel, dat vaak vergeleken wordt met gokken. “Het is een beetje een casino waar je op inzet”, zegt hij. De club heeft weinig verankering van Belgische spelers en de lonen van de spelers zijn torenhoog. In feite bedragen de spelerslonen 164% van de totale inkomsten, terwijl dit percentage volgens de regels eigenlijk niet meer dan 90% mag zijn. Dit zorgt ervoor dat de club ver boven zijn stand leeft. Een positieve noot is dat Lommel recentelijk een kapitaalverhoging van 15 miljoen euro heeft doorgemaakt, een aanzienlijke som voor een club in de 1B-competitie. Toch vraagt Lagae zich af wat er zal gebeuren als het huidige transfersysteem niet langer rendabel is. De recente uitspraak in de zaak van Diarra, waarin de legitimiteit van de transfermarkt in vraag werd gesteld, zou kunnen leiden tot veranderingen in het systeem, met mogelijke verbrekingsvergoedingen die in de toekomst van toepassing kunnen zijn.