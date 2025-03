Vertrekken buitenlandse eigenaars van Belgische clubs straks massaal? "Standard kan het eerste slachtoffer zijn"

Sporteconoom Wim Lagae heeft zorgen over de toekomst van de Jupiler Pro League, vooral na het recente arrest-Diarra, dat de legitimiteit van de transfermarkt onder de loep neemt.

"België is altijd een doorverkoopcompetitie geweest. De verliespost van 160 miljoen euro had veel erger kunnen zijn, maar de clubs noteerden recordopbrengsten dankzij hun hoge transferwinsten. Dat systeem zal echter heroverwogen moeten worden. Ik verwacht dat de transfersommen zullen dalen", aldus Lagae in Het Nieuwsblad.

In het seizoen 2023/2024 haalden de Belgische clubs 300 miljoen euro uit spelersverkoop, en het huidige seizoen bracht zelfs een record van 380 miljoen euro op. Met slechts 120 miljoen euro aan uitgaven voor nieuwe spelers resulteerde dat in een nettowinst van 260 miljoen euro. Dit model lijkt echter niet duurzaam, volgens Lagae.

De lagere opbrengsten uit transfers zullen de competitie minder aantrekkelijk maken voor buitenlandse eigenaars, die vaak hopen winst te maken door spelers te verkopen. "Goudzoekers zullen verdwijnen. Als we kijken naar een club als Lommel SK, vraag ik me af of de City Football Group daar blijft zitten. Het zou me niet verbazen als Belgische clubs die te koop staan, minder geïnteresseerde kopers trekken. Standard kan daar het eerste slachtoffer van zijn."

Lagae benadrukt dat Belgische clubs dan zullen moeten besparen, vooral op de spelerslonen. "Er wordt te veel uitgegeven aan salarissen. De Squad Spent Ratio, die bepaalt hoeveel een club mag uitgeven aan lonen, is nu belangrijker dan ooit. De Pro League heeft goede stappen gezet met de regulering, zoals het puntenaftrekken voor Francs Borains, wat laat zien dat ze de clubs in de gaten houden", legt Lagae uit.

De sporteconoom ziet de regulering als een noodzakelijk goed, maar hij waarschuwt dat het effect hiervan pas op lange termijn zichtbaar zal zijn. Lagae concludeert dat de toekomst van de Jupiler Pro League afhankelijk is van hoe goed de clubs zich kunnen aanpassen aan deze veranderingen. Met de afnemende transferinkomsten moeten ze hun strategieën herzien, en het lijkt erop dat de buitenlandse investeerders hun interesse in de Belgische markt zouden kunnen verliezen.