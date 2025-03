En of hij gevloekt zal hebben: Vincent Kompany krijgt zware dompers te verwerken met oog op titelstrijd

Vincent Kompany krijgt een serieuze klap te verwerken bij Bayern München. De Belgische coach ziet twee van zijn sterkhouders voor langere tijd uitvallen.

Vincent Kompany krijgt een enorme domper te verwerken in het midden van de titelstrijd en zal flink gevloekt hebben. De coach van Bayern München ziet twee sterkhouders geblesseerd terugkeren van de nationale ploeg.

Te beginnen met Alphonso Davies die na 12 minuten spelen al naar de kant moest tijdens de match tegen de Verenigde Staten. De Canadese international had een probleem met de knie.

In Canada spraken ze geruststellende taal, maar dat hadden ze beter niet gedaan. Na verdere onderzoeken is gebleken dat Davies een gescheurde kruisband in de rechterknie heeft opgelopen.

Daardoor is Davies zo'n halfjaar out. Zijn makelaar Nedal Househ kwam alvast met een opmerkelijk verhaal naar buiten. Hij beweert dat de Canadese bondscoach Davies onder druk zette om te starten, omdat hij aanvoerder is.

Dayot Upamecano heeft zich met Frankrijk geplaatst voor de Final Four van de Nations League, maar keert wel geblesseerd terug. Hij zou een blessure hebben aan de linkerknie, waar minder over geweten is.

Wat wel zeker is, is dat hij voor "lange tijd out is". Dat meldt Bayern via zijn officiële kanalen. Kompany zal gevloekt hebben, plots twee absolute sterkhouders zien uitvallen in de titelstrijd en met oog op de Champions League.