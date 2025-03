Supporters halen zwaar uit naar eigenaars Standard, beslissing over licentie valt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De verkoop van Standard Luik nadert een beslissende fase. De Amerikaanse investeringsgroep A-Cap wil de club van de hand doen en Moelis&Co, de bank die het proces begeleidt, moet bepalen welke kandidaten exclusieve onderhandelingen mogen starten. Ondertussen krijgt de club wel zijn licentie.

Meerdere biedingen kwamen binnen, maar niet allemaal werden ze weerhouden. Zo werd het bod van de Amerikaanse zakenman Glenn Straub, minder dan 10 miljoen euro, afgewezen.

Verschillende kandidaten, maar ...

Mohammed Alabar leek even goed op weg om de nieuwe eigenaar van Standard te worden. De Arabier had een formeel bod uitgebracht. De ondernemer en eigenaar van Emmar Group is bereid om een slordige tien miljoen euro op te hoesten voor Standard.

Dat is ongeveer de helft van hetgeen A-CAP aanvankelijk voor ogen had. De huidige eigenaars mikken op een verkoopprijs van minstens 20 miljoen euro. De tijd leek te dringen en de supporters hebben ondertussen in een statement ook zwaar uitgehaald naar A-CAP.

Licentie zo goed as zeker binnen

Iedereen maakt zich dus zorgen, maar er is ondertussen wel goed nieuws te melden vanop het licentiefront. De Rouches zouden van het Bondsparket een positief advies gekregen hebben.

Dit advies is nog niet definitief, maar de Licentiecommissie stemt doorgaans in met dit oordeel om medio april haar beslissing bekend te maken. Er zouden genoeg financiële garanties zijn gegeven.