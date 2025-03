Pep Guardiola bikkelhard voor zichzelf én voor zijn spelers: manager haalt zware woorden boven

Manchester City is nog in de running voor twee prijzen: de FA Cup en het WK voor Clubs. In de Premier League loopt het niet, met een teleurstellende 5de plaats en de dreiging om naast Champions League-voetbal te grijpen. Ook in Europa viel City vroeg uit, met een uitschakeling in de 1/8ste finales.

Het WK voor Clubs biedt naast sportieve eer ook een financiële opsteker. De winnaar krijgt 115 miljoen euro. City treft in de groepsfase Wydad (Marokko), Al-Ain (Abu Dhabi) en Juventus. Guardiola blijft nuchter: "Als wij winnen, gaat de bonus naar de club. Wij - de coaches, de technische staf en de spelers - verdienen dat niet. We verdienen niet eens een horloge." Ondertussen focust City zich op de FA Cup, waar zondag een kwartfinale tegen Bournemouth wacht. De trofee zou een mooie prijs zijn in een wisselvallig seizoen. Guardiola hoopt op een sterk optreden van zijn team. Een belangrijke afwezige blijft Rodri, die nog herstelt van een zware blessure. Zijn afwezigheid wordt gezien als een van de redenen voor City's mindere prestaties. "Hij is enorm belangrijk voor ons spel", erkent Guardiola. De Spanjaard traint inmiddels weer op het veld, maar is nog niet wedstrijdfit. Guardiola mikt op een terugkeer tegen de zomer: "Hopelijk kunnen we hem recupereren voor het WK voor Clubs." Voor City is de FA Cup nu een cruciale kans op succes. De kwartfinale tegen Bournemouth moet het vertrouwen een boost geven in een seizoen dat voorlopig niet verloopt zoals gehoopt.