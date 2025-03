Standard mist uitgelezen kans en zet zichzelf onder druk tegen Charleroi: "Het is een grote wedstrijd, maar..."

Standard heeft zaterdagavond een kans laten liggen om een belangrijke overwinning te boeken tegen KV Mechelen. De Rouches kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die telkens weg door verdedigende fouten. Pflucke en Vanrafelghem profiteerden en zorgden voor een 2-2 gelijkspel.

Nathan Ngoy, die opnieuw in de basis stond, was na afloop zichtbaar teleurgesteld. "Ja, het is jammer. Verdedigend waren we niet goed genoeg. Dit 2-2 voelt als een nederlaag, want er was ruimte om te winnen. We hebben stappen gezet in de aanval, maar achterin maakten we individuele fouten. Bij het tweede tegendoelpunt volgen we onze man niet en dat wordt afgestraft.”

Na het gelijkspel tussen Leuven en Charleroi op vrijdag had Standard de kans om een eerste voorsprong te nemen in de Europe Play-offs. Door het gelijkspel blijft alles nog open, waardoor de clash tegen Charleroi volgende week cruciaal wordt.

Cruciale wedstrijd tegen Charleroi

Ngoy benadrukt echter dat zijn ploeg zich niet moet laten afleiden door de rangschikking. "Het maakt niet uit dat Charleroi ook gelijk speelde, wij moesten gewoon winnen. De twee tegengoals waren vermijdbaar, dus we zullen het beter moeten doen in Charleroi. Het is een grote wedstrijd, maar we moeten ze benaderen zoals alle andere. Geen enkele match zal makkelijk zijn. Standard heeft al lang niet meer in Europa gespeeld, dus dat ticket zou een mooie beloning zijn voor ons en de coach."

Ondanks de teleurstelling blijft de jonge verdediger gemotiveerd. "Ik voel me goed en heb de afgelopen maanden keihard gewerkt. Ik geef elke dag alles voor dit team. Ik had bijna een beslissende pass en bijna een goal, maar dat mocht niet zijn. Hopelijk gebeurt het snel."

"Mijn afgekeurde goal? Ik zag het niet goed, er stonden te veel spelers voor me. Maar ik was alleen en scoorde, dus het is jammer dat die niet telde."