Thorgan Hazard reageert op uitspraken dat zijn broer Eden hem aan plekje bij de Rode Duivels zal helpen

Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Fransman laat zich ook bijstaan door niemand minder dan Eden Hazard.

Eden Hazard en Rudi Garcia hebben in het verleden samengewerkt. Dat heeft tot gevolg dat de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels geregeld ten rade gaat bij Hazard.

En dat zou wel eens deuren kunnen opnemen voor Thorgan Hazard, die na zijn zware blessure volop werkt om opnieuw een spelbepalende speler te zijn bij RSC Anderlecht.

En wie weet brengt dat hem ooit weer bij de Rode Duivels. Onder Domenico Tedesco werd Hazard alvast niet opgeroepen, maar hij had wel contract met de Duitser.

“Hij was heel correct met mij. Voor zijn eerste selectie heeft hij me gebeld, dat hij andere profielen en andere spelers wilde”, vertelt Thorgan aan Het Nieuwsblad. “Ik was blij dat hij me opbelde en ik begreep zijn keuzes.”

Hazard hoopt zeker nog op een plekje bij de nationale ploeg. “Ja, omdat ik zelf niet gestopt ben, en als mijn prestaties hier goed zijn, kan ik een kans krijgen. De concurrentie is natuurlijk niet min en het systeem is wel veranderd.”

Misschien kan zijn broer Eden als raadgever of assistent wel een duwtje geven? “Hij is geen assistent. Wat hij wel is? Goeie vraag. Dat weet ik dus ook niet. Dat zou je hem eens moeten vragen: 'Wat doe jij daar eigenlijk?’”, besluit Thorgan.