Frank Raes heeft duidelijke boodschap voor clubleiding na degradatie van Beerschot

Het is sinds zondagavond officieel. Beerschot speelt volgend seizoen opnieuw in de Challenger Pro League.

Het gelijkspel tussen Cercle Brugge en KV Kortrijk van zondagmiddag betekende meteen het einde van het verhaal van Beerschot in de Jupiler Pro League.

Voor Frank Raes komt de degradatie niet bepaald als een verrassing. “Het hartzeer valt wel mee. De club is al zo veel veranderd sinds ik er ben vertrokken een jaar of 40 geleden”, vertelt hij aan Sporza.

Daarbij is hij wel erg hard voor de club waarvoor hij zelf nog speelde. “Het raakt me wel, maar de clubleiding verdient niet beter. De eigenaars van United World en de Saoedische prins Abdullah tonen zo weinig betrokkenheid en lossen niets op.”

Er is veel te lang gewacht om in te grijpen, zo oordeelt Raes. “Het is een zeer chaotisch bestuur. De ploeg was pas samengesteld in september en dan was het kalf al bijna verdronken.”

Als hij kijkt naar Dender, dat ook vorig seizoen promoveerde, dan zag hij dat daar alles veel beter georganiseerd was. Bij Beerschot was enkel Dirk Kuyt de vaste pion. Hij deed zijn best en mikte op positief voetbal, maar het mocht niet zijn.

Er staan nog vijf wedstrijden op de agenda. Raes vraagt zich af hoe dit nog zal verlopen, maar vooral ook of het publiek nog zal komen kijken.