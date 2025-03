Jonge Van Bommel maakt sensationeel debuut na twee jaar blessureleed

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na twee seizoenen vol blessureleed maakte Thomas Van Bommel eindelijk zijn officiële debuut voor Bocholt VV. De zoon van Mark Van Bommel bekroonde zijn eerste basisplaats meteen met een doelpunt.

“En of dat een ontlading was", reageert Van Bommel in Het Belang van Limburg. “Op enkele maanden bij Sporting Hasselt na heb ik de voorbije twee jaar immers niet veel gespeeld."

De blessure bleek hardnekkig, waardoor de 22-jarige middenvelder maandenlang moest rusten en revalideren. "Telkens wanneer ik dacht opnieuw speelklaar te zijn, kwam er een nieuwe terugval. Ik werd er echt niet vrolijk van", zegt de zoon van voormalig topvoetballer Mark Van Bommel.

Uiteindelijk volgde de beslissing om een operatie te ondergaan bij een Londense specialist. Hoewel er geen garantie was op een volledig herstel, was de ingreep wel succesvol.

“Het belangrijkste is dat ik de volledige 90 minuten heb gespeeld zonder problemen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst", besluit de jonge Van Bommel.