Ondanks degradatie: Komt Dirk Kuyt in aanmerking voor Trainer van het Jaar?

De nacompetities zijn pas begonnen, maar één ding is al zeker. Beerschot speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League.

De degradatie is een feit na het gelijkspel van KV Kortrijk en Cercle Brugge op zondag. Beerschot kan niet meer alleen op de tweede plek komen.

Ondanks de degradatie heeft de Nederlander heel wat strepen verdiend dit seizoen. In Gazet van Antwerpen wierp men op of hij in aanmerking zou komen voor de titel ‘Trainer van het Jaar’.

“Da's pas een uitsmijter om mee af te sluiten. 't Zou nogal wat zijn”, lacht Frank Raes meteen in de krant. Toch verdient hij de nodige erkenning.

Dat beseft ook Patrick Goots maar al te goed. Heel veel trainers zouden in zijn situatie gezegd hebben: 'Zoek het maar uit.' Hij niet.”

Ook Frank Raes is duidelijk over het werk van Kuyt. “Kuyt heeft een goeie beurt gemaakt. Dat zijn trainerscarrière ondanks een degradatie een hoge vlucht neemt, is ontzettend straf. Al zullen we de 'Trainer van het Jaar' straks toch weer bij de landskampioen moeten zoeken.”