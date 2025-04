Mark van Bommel hakt knoop door over interessante deal die op tafel ligt

Mark van Bommel koos er vorige zomer zelf voor om zijn contract bij Royal Antwerp FC niet uit te doen. De Nederlander kreeg al heel wat aanbiedingen, maar ging er telkens niet op in.

Aan het lijstje van geweigerde aanbiedingen mag je nu ook het Nederlandse NEC toevoegen. Dat liet Van Bommel zelf weten in het praatprogramma Rondo. “Ga altijd praten. Misschien word je verrast door de plannen”, is het advies van Mino Raiola voor Mark van Bommel. En dat heeft hij ook gedaan.

Maar het aanbod van de Nederlandse eersteklasser NEC, waar Van Bommel één van de topkandidaten was, werd ook nu aan de kant geschoven. “Marcel en ik hebben erover gesproken en we zijn beide tot de conclusie gekomen om het niet te doen”, vertelt Van Bommel.

Na zes jaar samenwerking neemt NEC afscheid van Rogier Meijer. Het contract werd door de club niet verlengd en nu loopt de zoektocht naar een opvolger. De club heeft steile ambities en geldschieter Marcel Boekhoorn wil een grote naam binnenhalen.

“Hij wou zo snel mogelijk een nieuwe trainer aanstellen, maar dat was voor mij geen optie”, legt Van Bommel uit. “Dat wilde ik nog niet. Het is heel vroeg in het (nieuwe) seizoen. We wilden elkaar ook niet langer voor de gek houden en hebben uiteindelijk samen besloten om het niet te doen.”