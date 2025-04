Ook in Luik kan het snel gaan: 'Standard voert gesprekken om nieuwe middenvelder binnen te halen'

Standard zou wellicht een jong Afrikaans talent kunnen aantrekken. De Rouches zouden in gesprek zijn met Yohan Zibi, een Kameroense middenvelder.

Standard zou de markt verkennen om zijn kern deze zomer op een goedkope manier te versterken. Volgens Foot Cameroun zou de club in gesprek zijn met Apejes de Mfou over de jonge Yoan Bayano Zibi (18 jaar), een centrale middenvelder.

Standard volgt Zibi al enkele maanden en zou overtuigd zijn van zijn kwaliteiten ondanks de moeilijkheden waarin zijn club verkeert. Yoan Zibi heeft in zijn thuisland al veel indruk gemaakt, aangezien hij is opgeroepen voor het nationale A'-team (bestaande uit spelers die alleen in de lokale competitie spelen).

Foot Cameroun beweert dat de kwaliteiten van Yoan Zibi liggen in "zijn visie, zijn passing en zijn vermogen om het spel zeer nauwkeurig te lezen." Standard is momenteel in gesprek met Apejes en hoopt de transfer af te ronden vóór de officiële opening van de transfermarkt.

Natuurlijk lijkt een dergelijke transfer primair gericht te zijn op versterking voor SL16, de U23. Zibi zou een goedkope optie kunnen zijn, zonder een groot risico te vormen voor de Rouches.