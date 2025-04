Scheidsrechter Erik Lambrechts floot wedstrijd van Cristiano Ronaldo en was duidelijk verrast over zijn gedrag: "Het is niet meteen iets wat je van hem zou verwachten"

Scheidsrechter Erik Lambrechts mocht afgelopen weekend een wedstrijd van Al-Nassr, met Cristiano Ronaldo fluiten. Hij zag de Portugese ster een fantastisch doelpunt maken.

Scheidsrechter Erik Lambrechts is terug van zijn tripje naar het Midden-Oosten. Daar leidde hij , samen met drie Belgische collega's, de wedstrijd van Al-Nassr tegen Al-Riyadh in goede banen.

Al-Nassr won de match met 2-1, na een fenomenaal doelpunt van Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller kwam na afloop zelfs met felicitaties voor Lambrechts. "Jazeker. Hij stuurde ook de protesterende spelers van de tegenstander weg", zei de scheidsrechter bij Het Nieuwsblad.

"Het is niet meteen iets wat je van hem zou verwachten, maar dat maakt het niet minder fijn natuurlijk." Starstruck was hij echter niet. "Niet echt. Ik heb nooit echt idolen gehad, dus als er dan zo’n wereldster naast je staat in de tunnel of op het veld, dan heeft dat niet zo’n impact."

CR7 werd Man of the Match met zijn twee doelpunten. "Inderdaad. En het bizarre is: tijdens de rust had ik nog tegen mijn assistenten gezegd dat hij niet zo goed in de match zat. Maar aan het eind wint Al-Nassr wel dankzij twee doelpunten van hem."

Het was vooral zijn tweede goal die monden deed openvallen. Ronaldo nam een volley perfect op de slof en lanceerde een kanonskogel die via de deklat binnenging. Veel reactie gaf Lambrechts tijdens de wedstrijd niet.

"Ik moet eerlijk zijn: het is pas toen ik achteraf de beelden zag, dat ik besefte hoe straf die goal was. (lacht) Soms voel je als ref zo’n doelpunt komen, zoals toen Erling Haaland scoorde in mijn eerste Champions League-match, en dan beleef je dat iets intenser, maar nu was dat vreemd genoeg niet het geval", besluit hij.