Standard komt met belangrijk nieuws: eerste transfer voor volgend seizoen ligt vast, al is het nog niet zeker of hij blijft

Standard Luik de aankoopoptie op Ilay Camara gelicht. De 22-jarige flankspeler, die sinds afgelopen zomer op huurbasis overkwam van RWDM, ligt nu vast tot juni 2029.

De club gelooft sterk in het potentieel van de Belgisch-Senegalese aanvaller, die dit seizoen een basisplaats veroverde bij de Rouches. Camara liet zich in positieve zin opmerken met zijn snelheid, technische bagage en infiltratievermogen.

Die kwaliteiten maakten hem tot een vaste waarde in het elftal én leverden hem intussen ook een selectie op voor de nationale ploeg van Senegal. De clubleiding achtte de definitieve overname dan ook vanzelfsprekend.

Standard wil met de transfer van Camara enerzijds zijn sportieve ambities kracht bijzetten voor de Europe Playoffs, maar denkt ook op langere termijn. De club ziet in de jonge wingback een speler met ontwikkelingsmarge én commerciële waarde.

Toch is het niet zeker dat Camara volgend seizoen nog in Luik te bewonderen zal zijn. Zijn marktwaarde is inmiddels sterk gestegen, en de interesse uit binnen- en buitenland groeit. Standard zou bij een interessant bod overwegen om de speler meteen weer van de hand te doen.

Voor RWDM betekent de verkoop een stevige financiële meevaller. De Brusselaars kunnen dankzij de transfer hun eigen plannen voor volgend seizoen herbekijken. Het precieze bedrag van de deal is niet officieel bekendgemaakt.