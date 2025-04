Francky Dury weet hoe Zulte Waregem het moet aanpakken tegen RWDM: "Alleen zo maak je kans"

Vrijdag staat Zulte Waregem voor de ultieme test. Tegen RWDM speelt Essevee om promotie naar 1A. Niemand die dat duel beter kan kaderen dan clubicoon Francky Dury.

Met twintig jaar ervaring als hoofdcoach bij de club weet hij wat er op het spel staat. “Zulte Waregem heeft altijd geprobeerd om te voetballen. Deze club verdient promotie”, zegt Dury overtuigd in Krant van West-Vlaanderen.

Toch is de situatie vandaag minder rooskleurig dan enkele weken geleden. “Toen was ik er nog zeker van dat ze zouden promoveren. Dat ben ik nu iets minder. Tegen Lommel moest het na vijftien minuten al 2-0 staan, maar ze lieten het liggen. Dan slaat de stress toe, en die lichte penalty tegen, plus een gemiste elfmeter… Het zijn van die momenten waarop het kantelt.”

Ook RWDM en La Louvière hebben fouten gemaakt. “RWDM verloor van Lommel, La Louvière deed dan weer goede zaken. Ze pakten 13 op 15, RWDM 10, Essevee 7. En dan verlies je terrein. Dat is zoals in het wielrennen: als je voorsprong slinkt, begin je achterom te kijken. De jager is dan in het voordeel.”

Over hoe Zulte Waregem deze finale moet aanpakken, blijft Dury voorzichtig. “Ik ga daar niet zomaar een cliché op plakken. Ze stonden lang in een comfortabele positie, maar nu zitten ze onder druk. Dan moet je de groep goed kennen. Er moet een doordacht plan zijn, en vooral de juiste mindset. Alleen zo maak je kans.”

Opvallend: niemand binnen de club wil spreken in aanloop naar de match. “Dat begrijp ik wel", zegt Dury. “Ze willen alle focus op RWDM leggen. Eén verkeerd woord kan het evenwicht verstoren. Als je niets zegt, kan je ook niets fout doen.”