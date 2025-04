Kevin De Bruyne speelt open kaart over wat voor hem als een verrassing is gekomen na gedwongen exit bij Manchester City

We weten dat Kevin De Bruyne niet de persoon is om zijn mening te verbergen. Man City heeft hem geen voorstel gedaan om te blijven: dat heeft hij nu in de openbaarheid gegooid.

Dat werd wel reeds verondersteld en de post van De Bruyne op sociale media leek ook in die richting te wijzen. "Het is tijd om afscheid te nemen, of we het nu willen of niet", zo verwoordde de 33-jarige Rode Duivel het. Bij de Britse geschreven pers heeft hij nu heel eerlijk toegegeven dat Manchester City zijn contract niet heeft proberen te verlengen.

Dat is uiteraard heel opmerkelijk aangezien hij de aanvoerder is en al tien jaar bij City speelt. "Ik heb het hele jaar geen enkel voorstel gekregen. Ze hebben gewoon een beslissing genomen." Dat is behoorlijk als een verrassing binnengekomen bij hem zelf. "Ik was natuurlijk een beetje verrast maar ik moet het gewoon accepteren."

De Bruyne denkt topniveau nog aan te kunnen

De Bruyne wordt ondertussen in verband gebracht met verschillende MLS-clubs, maar Belgische analisten hebben ook al Liverpool naar voren geschoven als een potentiële nieuwe bestemming. "Ik denk nog altijd dat ik kan presteren op dit niveau, maar begrijp dat clubs beslissingen moeten nemen. Ik heb het gevoel dat ik nog veel kan geven."

Nochtans staat de tand des tijds voor niemand stil. "Ik weet natuurlijk dat ik geen 25 meer ben, maar ik kan nog altijd mijn job doen. Ik sta open voor alles. Ik moet naar het grotere plaatje kijken. Ik kijk naar het sportieve, naar mijn familie, naar alles samen. Ik kijk naar wat het meeste steek houdt voor mij", wil De Bruyne nu zelf de juiste beslissing nemen.

Voetbalmicrobe laat De Bruyne niet los

Het einde van zijn carrière is nog niet in zicht, verzekert KDB. "Ik hou van voetbal en ik hou van concurrentie. Dat is wat mijn gevoel zegt. Ik kan dus niet zeggen dat ik wil stoppen. Ik heb zelfs op training nog altijd het gevoel dat ik de anderen wil verslaan."