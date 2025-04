Belgische doelman, die vorig jaar nog in de CPL uitkwam, speelt hoofdrol in Nederlandse bekerfinale en schrijft geschiedenis

Go Ahead Eagles heeft voor het eerst in zijn geschiedenis de Nederlandse beker gewonnen. Het versloeg AZ in de finale, na strafschoppen. Jari De Busser (ex-Lommel) stopte twee penalty's.

Op paasmaandag werd in Nederland de bekerfinale gespeeld. Go Ahead Eagles, dat nog maar één keer in de finale stond voordien, keek AZ in de ogen. De club uit Alkmaar won de beker al vier keer.

Bij Go Ahead Eagles stond Jari De Busser in doel, hij speelde tot vorige zomer bij Lommel SK. Na een doelpuntloze eerste helft werd het spannender na rust. De Busser redde een strafschop van Troy Parrott, maar kwam te vroeg van zijn lijn. Nadien trapte Parrott hem wel binnen.

Go Ahead Eagles kreeg nog enkele prima kansen, maar vergat steeds af te werken. De Busser speelde een geweldige partij en hield zijn ploeg in leven met fantastische reddingen.

En daarvoor werd hij beloond, want in de blessuretijd kregen de bezoekers (op papier toch) een strafschop. Koopmeiners reageerde overdreven na contact en wou een fout uitlokken, maar beging daarmee een heel domme handsbal. Mats Deijl zette de strafschop om en knalde zijn ploeg zo richting verlengingen.

Na 120 minuten stond de 1-1 nog steeds op het scorebord en dus gingen we over naar strafschoppen. Met twee reddingen kroonde De Busser zich tot de grote held. Go Ahead Eagles won voor het eerst de Nederlandse beker, dankzij de Belgische doelman.