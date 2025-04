Belgische trainer beleefde horroravond in Nederland: "Dit doet heel veel pijn"

Belgische doelman Jari De Busser kroonde zich tot de grote held bij Go Ahead Eagles in de Nederlandse bekerfinale. AZ-coach Maarten Martens, ook een Belg, bleef teleurgesteld achter.

De Nederlandse bekerfinale had een Belgisch tintje. Go Ahead Eagles nam het maandagavond op tegen AZ. Na strafschoppen won Go Ahead Eagles zijn eerste Nederlandse beker ooit.

Belgische doelman Jari De Busser werd de grote held bij zijn ploeg. Hij keepte een fantastische wedstrijd, hield zijn ploeg recht op cruciale momenten en redde twee strafschoppen na de verlengingen.

Aan de andere kant was er een Belg die veel minder gelukkig was: Maarten Martens, coach van AZ. Hij zag hoe zijn ploeg na een 1-0 voorsprong nog alles uit handen gaf.

"We hadden na 90 minuten verdiend de beker de lucht in moeten steken. Bij 2-0 was het klaar geweest. Dit doet heel veel pijn", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad na afloop.

Peer Koopmeiners ging in de blessuretijd op opmerkelijke wijze neer in de zestien nadat hij vond dat er een fout op hem werd begaan. In zijn spectaculaire val raakte hij de bal met de hand, waardoor Go Ahead Eagles een strafschop kreeg, die omzette en verlengingen afdwong.

"Natuurlijk werd Peer Koopmeiners vastgehouden", reageerde Martens na afloop. Maar er was toch vooral sprake van een gebrek aan efficiëntie. "In de fase dat Go Ahead meer risico nam, hadden we het af moeten maken", besluit de Belg.