Rode Duivel staat na lastige blessure weer op het veld

Charles De Ketelaere keerde afgelopen zondag terug in de Serie A. Zijn laatste optreden dateerde van 6 april.

Op zondag ontving AC Milan Atalanta in San Siro. Niet alles verliep zoals gepland voor de Milanese speler: Atalanta trok de overwinning over de streep dankzij een doelpunt van Ederson in de 62e minuut.

Terwijl werd gevreesd dat Charles De Ketelaere niet meer zou spelen tot mei vanwege een liesblessure, maakte hij afgelopen zondag zijn comeback. De Rode Duivel kwam de laatste tien minuten van de wedstrijd in actie.

Velen maakten zich zorgen over de situatie van de Belg die het de afgelopen toch moeilijk heeft, zeker met zijn statistieken. Hij heeft namelijk slechts één assist gegeven sinds februari.

In alle competities heeft hij 45 wedstrijden gespeeld dit seizoen, waarin hij 11 doelpunten scoorde en 11 assists gaf. Hij heeft zijn totaal afgelopen zondag niet verhoogd, maar droeg wel bij aan het succes van zijn team tegen AC Milan.

De volgende wedstrijd van Atalanta is vrijdag tegen Lecce. Een overwinning zou de troepen van Gian Piero Gasperini helpen om hun derde plaats in de Serie A nog verder te versterken.