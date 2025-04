Oef! STVV kan weer rekenen op zijn topschutter, al zag het er op paasmaandag even slecht uit

STVV kreeg op paasmaandag even een hartverzakking te verwerken. Topschutter Adriano Bertaccini moest de training vroegtijdig verlaten wegens hinder aan de voet. Intussen lijkt de schade mee te vallen en komt de wedstrijd tegen Cercle Brugge niet in gevaar.

Maandag tekende de volledige spelersgroep present op training in Sint-Truiden. Toch baarde de situatie rond Bertaccini even zorgen. De spits voelde volgens Het Belang van Limburg hinder aan de voet en ging uit voorzorg vroegtijdig naar binnen.

Een dag na de training onderging Adriano Bertaccini een medische controle in het ziekenhuis. Hij had last van zijn voet en wilde uitsluitsel over een mogelijke blessure.

De resultaten van de scan waren geruststellend: er werd geen letsel vastgesteld. Voor Bertaccini en STVV is dat goed nieuws met het oog op de degradatiestrijd.

Belangrijke wedstrijd tegen Cercle

Zaterdag trekken de Kanaries naar Cercle Brugge, dat één punt minder telt dan STVV. Een overwinning zou een grote stap betekenen richting behoud.

Met 18 doelpunten in 30 wedstrijden is Bertaccini van goudwaarde voor STVV. Het is dan ook logisch dat trainer Wouter Vrancken hoopt te kunnen rekenen op zijn trefzekere spits in deze belangrijke uitwedstrijd.