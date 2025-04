Opvallend: Voorzitter onthult ambitieuze plannen met amateurclub ondanks serieuze degradatie

Na een slecht seizoen in eerste provinciale is de degradatie voor KFV Hedes een feit. Maar de club kiest ervoor om niet naar tweede provinciale te degraderen. In plaats daarvan begint de ploeg volgend seizoen in vierde provinciale.

Voorzitter Wim De Veirman legde de plannen van de club uit in Het Nieuwsblad. “We gaan maximaal inzetten op jeugd. Om die reden beginnen we met KFV Jong Hedes in vierde provinciale."

De club wil dus vooral investeren in de jeugd. Ze geloven dat dit niet alleen goed is voor het sportieve aspect, maar ook voor de gemeenschap. "Wat is er immers mooier dan lokaal talent te zien doorgroeien in de eigen gemeente?”, klinkt het bij Hedes.

De vraag blijft of het plan realistisch is. Wanneer er talent opduikt, zijn grotere clubs vaak snel bereid om die spelers weg te halen. De Veirman is zich hiervan alvast van bewust.

Duidelijke ambitie

"De creatie van een kunstmatig samengestelde ploeg behoort tot het verleden. Onze ambitie is duidelijk: op relatief korte termijn willen we seniorenteams die voor honderd procent bestaan uit spelers met ‘9070 DNA’.”

KFV Hedes speelt woensdag nog zijn voorlaatste wedstrijd van het seizoen tegen KSK Beveren. Dit duel wordt herspeeld omdat Hedes 36 seconden met een uitgesloten speler op het veld stond.