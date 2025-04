Analist plaatst stevige vraagtekens bij toptransfer voor Adriano Bertaccini

Adriano Bertaccini is op recordjacht bij STVV. Al zouden het wel eens zijn laatste wedstrijden voor de Kanaries kunnen zijn.

Adriano Bertaccini ligt nog tot midden 2027 onder contract bij STVV. Zijn marktwaarde bedraagt op dit moment 3 miljoen euro. Een koopje voor Belgische topclubs.

Bertaccini is nog in de running om topschutter van de Jupiler Pro League te worden, maar kan ook nog de meest scorende spits van STVV in één seizoen worden. Dan moet hij voorbij de 21 goals van Alfred Riedl.

Al zal die grote transfer die er mogelijk zit aan te komen hem wel veel meer aanspreken. Analist Thomas Chatelle zet echter vraagtekens bij een toptransfer, ook al heeft hij enorm genoten van de aanvaller.

“Het blijft met zulke spitsen wel altijd de vraag hoe ze zullen fungeren in een andere ploeg. Stel dat Bertaccini naar een grote Belgische club zou verhuizen, kan hij dan hetzelfde brengen als hij minder ruimte krijgt?”, vraagt hij zich af in Het Belang van Limburg.

“Hoe zal hij presteren in een ploeg die dominanter speelt? Dat kan je vooraf niet inschatten. Er zijn zeker nog minpunten. Hij mist nog wat tactisch inzicht om alle situaties te lezen. Wanneer zet ik druk? Wanneer zak ik in? En echt lengte heeft hij niet als nummer negen.”