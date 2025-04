"Ik wil dat de mensen het weten": Noah Sadiki laat geen spaander heel van Brian Riemer

Noah Sadiki maakt mee het mooie weer bij Union SG. Maar eigenlijk had hij heel graag voor RSC Anderlecht blijven voetballen.

De bekerwedstrijd tegen Anderlecht van vorig seizoen was voor Noah Sadiki de beste wedstrijd die hij gespeeld heeft. Dat vertelt hij aan HUMO.

En dat was zeker geen toeval. “Iemand had me voor die wedstrijd boos gemaakt”, vertelt hij duidelijk. “Hij had iets onrespectvols gedaan.”

En die iemand is Brian Riemer. “Misschien was dat niet volwassen van mezelf, maar ik wil dat de mensen het weten. Ik ben niet weggegaan voor hem, maar omdat ik geen kansen kreeg.”

Sadiki vertelde het aan zijn toenmalige ploegmaat Loïc Lapoussin en die zei dat de bekermatch tegen Anderlecht de wedstrijd van Sadiki zou zijn.

“Als je iemand in de ogen kijkt, maar hem niet begroet, dat vind ik respectloos. Zeker als je het seizoen ervoor met elkaar hebt samengewerkt. Ik heb dat toen persoonlijk opgevat”, laat hij geen spaander heel van de Deense ex-coach van paarswit.