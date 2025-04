📷 'Vincent Kompany wil sterkhouder van Belgische topclub naar Bayern halen'

Bayern München wil shoppen bij KRC Genk. Dat Vincent Kompany interesse heeft in Kos Karetsas is al een tijdje geweten, maar daar mag je nu nog een ferme naam aan toevoegen.

Volgens Dominik Schneider van FussballTransfers heeft Kompany zijn oog laten vallen op Tolu Arokodare. De spits van KRC Genk is aan een zeer sterk seizoen bezig.

Volgens de laatste gegevens van het Duitse medium zou Bayern al bij de Limburgers geïnformeerd hebben naar de aanvaller, maar is het daarbij gebleven voorlopig.

Genk heeft een prijskaartje van 25 miljoen euro aan de nek van de Nigeriaan gehangen. Een zomers vertrek is zeker niet uitgesloten en zeker niet als de nodige centen op tafel liggen.

Volgens Schneider zou ook VfB Stuttgart interesse tonen voor Tolu. Volgens Transfermarkt is hij 13 miljoen euro waard op dit moment. Zijn contract in Genk loopt nog tot medio 2027.

