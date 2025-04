Zondag halve thuismatch voor Anderlecht? KAA Gent heeft de bodem bereikt, Sam Baro zit met problemen naar volgend seizoen toe

KAA Gent zit in een put waaruit het nog moeilijk klauteren is. Een spelersgroep die niet meer aan elkaar hangt, een nijpend gebrek aan kwaliteit vooraan en een transferbeleid dat niet geslaagd is. Hoe moet je dit oplossen naar volgend seizoen toe?

Een KAA Gent-supporter is kritisch. Terwijl de teneur na de reguliere competitie en de trainerswissel nog algemeen positief was, is de wind intussen stevig gedraaid. Na de 4-0 op Genk op de eerste speeldag kwam er thuis tegen Union slechts iets meer dan 13.000 man opdagen in de Planet Group Arena.

Zondag quasi lege Planet Group Arena?

Zelfs tegen Club Brugge kregen ze het niet helemaal vol. Wat gaat dat geven na twee opeenvolgende 5-0-pandoeringen? Op sociale media werd al opgeroepen tot een boycot van de match van zondag tegen Anderlecht. Dat ze heel mooi weer voorspellen voor zondag helpt deze keer ook niet, want velen zouden wel eens wat anders willen gaan zien dan een ploeg die er niets meer van bakt.

De Anderlecht-fans zouden zowaar de overhand kunnen krijgen, terwijl het gemor aan de overkant al snel zal opstijgen als de Buffalo's zich zoals woensdag presenteren. Maar wat is er gebeurd dat de vechtlust die Milicevic erin kreeg ineens weer helemaal verdwenen is?

Grinta verdween, kwaliteit te laag

Sowieso is de kern van KAA Gent kwalitatief niet sterk genoeg. Milicevic probeert wanhopig om Andri Gudjohnsen toch te laten renderen, maar slaagt daar niet in. Topschutter Max Dean ligt al maanden in de lappenmand en heeft geen natuurlijke vervanger. En in Gandelman geloven ze blijkbaar niet in Gent, terwijl die toch de tweede meest productieve speler is.

Maar wat erger is: zo'n opstoot van grinta is meestal slechts tijdelijk. Daarna moeten de automatismen en het ploegspel het overnemen. Dat is er gewoon niet bij Gent. Het middenveld is stuurloos. Zelfs een goeie voetballer als Mathias Delorge verzuipt mee. En dat wekt frustraties op.

Scouts zullen niet onder de indruk zijn

Er zal heel wat moeten veranderen bij de Buffalo's, maar de portefeuille van Sam Baro blijft meestal ook op de knip. Er moet verkocht worden eer er gekocht kan worden. Er lopen 30 A-kernspelers rond waarvan Watanabe, Delorge, Brown en Torunarigha het meeste kapitaal vertegenwoordigen. Probleem is dat Gent rond drie daarvan graag zijn nieuwe ploeg zal willen bouwen.

Zo lijken de Champions' Play-offs stilaan een vergiftigd geschenk te worden, want de scouts die tegenwoordig op de tribunes zitten, zullen van niemand bij Gent onder de indruk zijn. Het wordt een stevig gevecht om uit die negatieve spiraal uit te komen. En trouwens: als het verkeerd blijft lopen... Ze hebben daar een coach die nog maar net tot 2028 getekend heeft...