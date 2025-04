Deze jongen gaan ze niét laten lopen: 'Anderlecht schakelt meteen en schotelt goudhaantje nieuw contract voor'

RSC Anderlecht wil het contract van Nathan De Cat verlengen. Het jeugdproduct van paars-wit moet de komende seizoenen één van de sterkhouders van de ploeg worden. En dus wil Olivier Renard schakelen.

Nathan De Cat zette in september 2024 zijn krabbel onder een contract tot medio 2027 bij RSC Anderlecht. De 16-jarige (verdedigende) middenvelder bedankte inmiddels door te debuteren op het hoogste niveau.

Het Nieuwsblad weet dat Anderlecht opnieuw rond de tafel zit met (de entourage van) De Cat. De Belgische recordkampioen wil zijn huidige overeenkomst verlengen met één seizoen.

Extra seizoen

Op die manier ligt De Cat tot medio 2028 vast in het Lotto Park. Voor de volledigheid: een minderjarige speler kan volgens de reglementen niet langer dan drie jaar contractueel gebonden zijn.

Het is meteen ook de reden waarom de Cat vorig jaar slechts een contract voor drie seizoenen kon tekenen. En het is meteen ook de reden waarom Olivier Renard er vandaag geen gras wil over laten groeien.

Niét te koop

De Cat wordt bij paars-wit gezien als één van de sterkhouders voor de komende seizoenen. Ook in het buitenland is het 16-jarige jeugdproduct allesbehalve ongekend. Maar te koop is hij momenteel niét.