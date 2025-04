STVV-verdediger deelt belangrijke les mee met Kanaries na pijnlijke ervaring in Duitsland

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Visar Musliu bewees in de wintertransferperiode een schot in de roos te zijn voor STVV. De Noord-Macedonische centrale verdediger brak begin februari zijn contract bij de Duitse tweedeklasser Paderborn en tekende transfervrij bij de Limburgse club.

De eerste weken na zijn transfer waren voor Musliu intens. Zo kreeg de verdediger onder andere een tweede zoontje en moest hij met STVV meteen vechten tegen de degradatie.

"Het zijn meestal de clubs in moeilijkheden die dan de markt opgaan", vertelt Musliu in Het Belang van Limburg. "Ik heb het al eens eerder meegemaakt met Ingolstadt in 2023, maar daar was de situatie al redelijk hopeloos toen ik aankwam.”

Ondanks de degradatie naar de 3.Liga is de verdediger niet negatief over zijn tijd in Duitsland. Zo leerde hij één belangrijke les dat nu bij STVV zeker van pas komt.

"Ingolstadt had dat seizoen echt een paar zeer goede spelers, maar toch waren ze in de problemen gekomen. Alleen als ploeg maak je kans op slagen", is Musliu duidelijk.

Met vertrouwen naar Cercle

"Na de nederlaag tegen KV Kortrijk zaten we echt diep. Maar de overwinning tegen Cercle en de komst van de nieuwe coach heeft de sfeer helemaal doen omslaan. Het vertrouwen is terug. Hopelijk zien we dat zaterdag ook terug tegen Cercle", besluit de centrale verdediger van STVV.