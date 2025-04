Bondscoach Rudi Garcia weet nu al dat deze JPL-speler nog Rode Duivel wordt en verrast: "We zijn in gesprek met Genk daarover"

Rudi Garcia blikt vooruit op de toekomst van de Rode Duivels. Vooral over de Belgische doelmannen is hij erg positief, met speciale lof voor Mike Penders én de keepersschool van KRC Genk.

Bondscoach Rudi Garcia rondde het tweeluik tegen Oekraïne uiteindelijk nog goed af, al liep het tijdens zijn debuutmatch even helemaal mis. De Fransman kijkt ondertussen al naar de toekomst.

Zo ziet hij dat er niet snel gevreesd moet worden voor een gebrek aan kwaliteit tussen de palen. In het doel zitten we goed. We hebben doelmannen voor de toekomst", zei Garcia volgens Het Nieuwsblad.

Garcia weet nu al dat Genk-doelman Mike Penders Rode Duivel zal worden. "Senne Lammens en Mike Penders hadden het lastig woensdag, maar het zijn twee doelmannen met veel potentie. Penders zal er op een gegeven moment ook bij komen, dat is onvermijdelijk."

"Ik vergeet ook Maarten Vandevoordt niet", gaat de bondscoach verder. Hij praat vol lof over de keepersschool van de Limburgers. Garcia verraste nog met een onthulling over Guy Martens.

"Die school van doelmannen in Genk is ongelooflijk. Ik hoop dat keeperstrainer Guy Martens ook in juni nog als keeperstrainer bij ons is. We zijn in gesprek met Genk daarover."