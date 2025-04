De zoon van de coach, de broer van een voormalige Anderlecht-speler: verrassende namen tijdens de oefenwedstrijd van Jong Genk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het seizoen is voorbij voor de teams van de Challenger Pro League die niet deelnemen aan de eindronde. Er staan nog vriendschappelijke wedstrijden op het programma, en Jong Genk nam het op tegen NAC Breda, waarbij ze een flinke nederlaag leden.

Jong Genk heeft een rampzalig seizoen achter de rug. De Limburgse beloften vochten tot het einde tegen degradatie en drongen achter de schermen zelfs aan bij moederclub Racing Genk om te pleiten voor een "verplicht" aantal U23-teams in 1B, om hun eigen plaats veilig te stellen.

Uiteindelijk bracht de schrapping van Deinze wat rust, waardoor Jong Genk alsnog verzekerd bleef van een plek. Toch eindigden ze als laatste in de Challenger Pro League, en zal er hard gewerkt moeten worden om volgend seizoen niet opnieuw in de problemen te komen.

Afgelopen vrijdag kreeg Jong Genk een nieuwe realitycheck. In een oefenwedstrijd tegen NAC Breda gingen de Limburgers zwaar onderuit: 5-0. Opvallend bij de Nederlanders was Jordan Zirkzee — de jongere broer van oud-Anderlecht-spits Joshua Zirkzee — die twee keer wist te scoren.

Jordan Zirkzee, 19 jaar oud, maakte dit seizoen al 7 doelpunten in 17 wedstrijden voor het tweede elftal van NAC Breda. Tegen Jong Genk liet hij opnieuw zijn klasse zien.

Aan Genkse kant viel er weinig te vieren. Wel kreeg Benedikt-Samuel Fink (19) speelminuten. De zoon van Genk-coach Thorsten Fink staat dicht bij een overstap naar Jong Genk, nadat zijn contract bij het Duitse TSV Grünwald — actief in de vijfde klasse — afloopt.

Fink, die eerder dit seizoen lange tijd geblesseerd was, kwam in actie in tien wedstrijden voor Grünwald en scoorde daarin één keer. Jong Genk hoopt dat hij volgend seizoen mee voor versterking kan zorgen.