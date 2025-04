"Hopelijk niet als vorig jaar": deze speler is de zwakste schakel van Union SG in de titelstrijd

Union SG zette deze week met winst op Club Brugge een eerste stap naar de landstitel. Maar de weg is nog bijzonder lang.

Union SG veroverde dankzij de overwinning op Club Brugge de leidersplaats. Blauwzwart volgt op een punt, KRC Genk op twee eenheden.

De Brusselaars haalden in de Champions’ Play-offs 15 op 15. Geen enkele ploeg heeft hen dat ooit voorgedaan. Maar er zijn nog 15 punten te verdienen per ploeg, waardoor alles nog kan.

Hein Vanhaezebrouck ziet één speler als de achilleshiel van Union SG. “Anthony Moris telt weliswaar zestien clean sheets, maar ik vind hem niet de beste keeper”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ook donderdag zag Vanhaezebrouck hem twee keer in de fout gaan, maar gelukkig kwam hij er goed van af dat het schot dat volgde geblokt werd of dat er niemand van blauwzwart in de buurt was.

“Ik hoop dat hem niet hetzelfde overkomt als vorig jaar in de play-offs. Hij is overduidelijk ook een winnaar, die voor drive zorgt, maar als het tegenzit, flipt hij soms ook. Moris is zeker geen slechte keeper, maar hij is niet altijd een garantie”, besluit Vanhaezebrouck.