"Hoe slecht was da nu?" Gunther Schepens krijgt verrassend berichtje toegestuurd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent heeft moeilijke dagen achter de rug. En daar deed Dirk De Wolf achteraf nog een schepje bovenop.

Dirk De Wolf is al sinds jaar en dag supporter van RSC Anderlecht. Dat zijn ploeg met 5-0 won van KAA Gent was een ongelofelijke opsteker.

En dan mag er al eens iemand van de tegenpartij stevig gejend worden. “Ik heb Gunther Schepens een berichtje gestuurd: ‘Hoe slecht was da nu?’”, vertelt De Wolf aan Het Nieuwsblad.

“Ah ja, ik kon moeilijk positief zijn over Gent hé. Als een coureur er niks van bakt, zeg ik dat ook. Je kunt als Gent zijnde eens verliezen: 1-0 of 2-0. Maar als je twee keer met vijf goalen verschil verliest, een keer met vier en met drie goalen: dat is Play-off 1 onwaardig.”

De manier waarop KAA Gent in de fout ging in het Lotto Park vond De Wolf echt schrijnend voor doorwinterde profs. Dergelijke zaken kunnen voor hem niet.

“Ze maakten op Anderlecht ook fouten als kadetten, hé. Dan skeelt er iets. Zijn dat interne strubbelingen? Ik weet het niet. Sam Baro zal er wel mee bezig zijn”, besluit De Wolf.