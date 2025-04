Imke Courtois wil nog wat kwijt over gedrag bij Union SG

Union SG krijgt de laatste tijd heel wat kritiek over zijn speelstijl, maar de club kan ook op steun rekenen. Imke Courtois heeft er ook een duidelijke mening over.

Union SG maakte zich de laatste weken niet populair in de Belgische voetbalwereld. De Brusselaars kregen heel wat kritiek over zich heen omdat ze soms over de schreef zouden gaan.

Maar niet iedereen deelt die mening. Zo liet bijvoorbeeld Hein Vanhaezebrouck al verstaan dat Union niet mag afgerekend worden op die bal die door reservedoelman Vic Chambaere werd gegooid.

Ook Imke Courtois ziet weinig fout aan hun speelstijl."Men mag niet zeggen dat Union over limieten gaat", opende ze in de De Zondag. Courtois gaat nog verder.

"Ik vind Burgess zelfs leuk: hoe hij uitdaagt, maar daarmee zichzelf en de hele ploeg optilt naar topprestaties", klinkt het. Union pakte als eerste ploeg 15 op 15 in de Champions' Play-offs, waardoor het nu plots aan de leiding staat.

"Heerlijk toch, die spanning in de play-offs. Vraag me dus niet of Union nu favoriet is, het kan er na zondag weer helemaal anders uitzien", besluit Courtois.