Kortrijk met rug tegen de muur, Beerschot als scherprechter: wie gaat degraderen?

Voor Beerschot is het doek ondertussen al eventjes gevallen in de Jupiler Pro League. En ook KV Kortrijk heeft ondertussen een stevig probleem als het zich nog wil handhaven op het hoogste niveau. Er is nog veel mogelijk op de laatste twee speeldagen.

Cercle Brugge heeft nu 39 punten, STVV telt 37 eenheden en KV Kortrijk 33 punten. Voor Beerschot is het doek al lang gevallen, zij hebben amper 21 punten.

En dus is de vraag wat er gaat gebeuren de komende weken, want er is nog wel wat mogelijk. Temeer Cercle Brugge en STVV niet meer tegen elkaar spelen.

Nog veel mogelijk

Bij gelijkheid van punten heeft Cercle Brugge het voordeel op STVV en Kortrijk door de resultaten in de reguliere competitie. STVV heeft dat ook op Kortrijk.

Voor Kortrijk is het dan ook duidelijk: zij moeten 6 op 6 halen op bezoek bij Cercle Brugge en thuis tegen STVV om alsnog de veertiende plaats te pakken en zo voor barrages te zorgen.

Kortrijk met rug tegen de muur

Als Kortrijk 6 op 6 zou pakken, dan is STVV verplicht om volgende week wel thuis te winnen van Beerschot - een puntje zou dan niet genoeg zijn. De Kanaries van hun kant willen dan weer nog voorbij Cercle Brugge springen om de barrages te ontlopen.

Daarvoor moeten ze minstens drie punten meer pakken dan De Vereniging, dat dus aan 4 op 6 tegen Kortrijk en in Beerschot altijd voldoende heeft voor de dertiende plaats. En ook bij Beerschot willen ze nog twee keer knallen. En wat in de eventuele barrages? Kies uw degradant (of twee degradanten) in de poll.